Движение после ДТП на юге столицы восстановили

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Липецкая улица, 46к1 Карта всех событий

Движение после столкновения двух автомобилей на юге Москвы восстановили. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее около дома по адресу Липецкая улица, дом 46, корпус 1 столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии движение транспорта было затруднено на протяжении 3,2 километра.

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