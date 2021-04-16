Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение после ДТП на юге столицы восстановили
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение после ДТП на юге столицы восстановили

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Липецкая улица, 46к1 Карта всех событий

Движение после столкновения двух автомобилей на юге Москвы восстановили. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее около дома по адресу Липецкая улица, дом 46, корпус 1 столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии движение транспорта было затруднено на протяжении 3,2 километра.

Читайте также: Трое неизвестных попытались ограбить столичного таксиста, но остались ни с чем

движение восстановленоДепартамент транспорта МосквыДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сати Казанова ушла в оккультизм

Все мнения
О проекте
Читайте нас в