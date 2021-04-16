Рекордные 63 082 новых случая COVID-19 выявили в Турции за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в Турции выявили рекордные 63 082 новых случая коронавируса, 2915 пациентов с COVID-19 госпитализировали. Об этом рассказали в минздраве республики в пятницу, 16 апреля.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в среду, 14 апреля, когда в стране выявили 62 797 новых случаев коронавируса. Число летальных исходов увеличилось на 289 человек до 35 320 умерших.

Ранее из-за сложной эпидемиологической обстановки Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, пишет РИА Новости.

За последние сутки во всем мире выявили 804 807 новых случаев заболевания. Общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии увеличилось до 138 688 383. Число летальных исходов выросло на 12 955 человек до 2 978 935 умерших.

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