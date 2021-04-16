Франция, Украина и Германия настроены на политическое решение конфликта в Донбассе
Франция, Украина и Германия полны решимости добиться политического решения конфликта в Донбассе. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter.
У Макрона в пятницу, 16 апреля, прошли переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель.
— Что касается ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовывать усилия и решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным, — написал Макрон.
Президент Франции также поблагодарил Зеленского. Он призвал поддерживать динамику, которая появилась в отношениях между Украиной и Францией.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский рассчитывает на возобновление перемирия в Донбассе после встречи лидеров «нормандской четверки».
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
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