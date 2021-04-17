Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с Путиным

Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

В пятницу, 16 апреля, Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель. Французский лидер призвал поддерживать динамику, которая появилась в отношениях между Украиной и Францией.

Лидеры трех государств также отметили необходимость взаимодействия Украины с Россией.

— Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным, — говорится в сообщении.

Макрон подчеркнул, что необходимо полностью соблюдать минские соглашения и найти решение конфликта в Донбассе, пишет РИА Новости.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил, зачем Байден предложил Путину провести саммит.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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