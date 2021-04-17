Укачивающую ребенка пассажирки стюардессу сняли на видео

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Малыш, летевший рейсом Минск — Кипр авиакомпании «Белавиа», расплакался, когда его мама отошла в туалет. Стюардесса не бросила ребенка в беде и взяла его на руки, чтобы успокоить, рассказала одна из пассажирок самолета Алиса.

Фото: instagram.com/alisa_msq

По словам девушки, на борту находились другие пассажиры с детьми, но они не успели помочь ребенку. Как только стюардесса взяла его на руки и начала укачивать, он сразу успокоился.

— Зовут девушку Злата Берг — заметила ее имя на бейджике на груди, — цитирует Алису портал TUT.BY.

Ранее сообщалось, что американка показала гору белья, где прячутся 11 детей.

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