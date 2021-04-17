Два вагона сошли с рельсов в Свердловской области

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Два вагона сошли с рельсов на подъездных путях предприятия в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 апреля, возле станции Филькино Свердловской железной дороги. Четыре колесные пары двух вагонов сошли с подъездных путей, которые принадлежат ООО «Уралтранслес». Уточняется, что вагоны были нагружены лесом.

В результате аварии никто не пострадал. Транспортная прокуратура планирует выяснить обстоятельства и причины случившегося, пишет РИА Новости.

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