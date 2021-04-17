Более 140 миллионов случаев COVID-19 выявили в мире с начала пандемии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С начала пандемии в мире выявили 140 082 593 случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в субботу, 17 апреля.

За весь период зафиксировано 3 002 154 летальных исхода, выздоровели 79 840 908 человек.

США продолжают лидировать по количеству пациентов с коронавирусом. В стране выявили более 31,5 миллиона случаев коронавируса. На втором месте находится Индия, где зафиксировали 14,5 миллиона случаев, на третьем — Бразилия, где выявили 13,8 миллиона случаев.

За все время пандемии в России выявили 4 693 469 случаев инфекции, скончались от COVID-19 105 193 человека, вылечились от коронавируса 4 319 389 пациентов.

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