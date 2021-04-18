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Первую в мире систему «воздушного минирования» разработали в России
Фото: Пресс-служба Минбороны России

Первую в мире систему «воздушного минирования» разработали в России

Илья Ашуров

Армия

В России разработана первая в мире система «воздушного минирования». Она предназначена для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом в воскресенье, 18 апреля, рассказал главный конструктор группы компаний ZALA Aero Александр Захаров.

По его словам, новая система основана на боеприпасе «Ланцет», разработанном компанией ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех» — прим. «ВМ»). Эти боеприпасы можно отправлять в небо на несколько десятков часов, что позволяет добиться своего рода «воздушного минирования».

Захаров отметил, что на данный момент система проходит тестирование: в качестве вражеских летательных объектов уничтожаются воздушные шары. При этом на этапе тестирования показана стопроцентная эффективность.

— Все мишени были в дырочках, сто процентов все, — уточнил Захаров в эфире телеканала «Россия 1».

Также добавляется, что беспилотники «Ланцет» уже применялись подразделениями российский сил специальных операций в ходе военных операций в Сирии. С их помощью уничтожали особо важных главарей террористов.

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