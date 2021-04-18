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Первых новобранцев из Москвы отправят в войска 20 апреля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Первых новобранцев из Москвы отправят в войска 20 апреля

Илья Ашуров

Общество

Первая отправка призывников из Москвы состоится 20 апреля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в воскресенье, 18 апреля.

— 20 апреля состоится первая отправка призывников в войска с городского сборного пункта Москвы (улица Угрешская, дом 8) для прохождения военной службы по призыву в воинских частях, расположенных на территории ЗВО (Западный военный округ — прим. «ВМ»), — приводит текст сообщения Интерфакс.

Уточняется, что в рамках текущей кампании на прохождение службы призывают почти 135 тысяч граждан. Весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля.

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