Синоптик объяснил, как узнать дату начала лета

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Обычно лето в центральной части России начинается во второй пятидневке мая. Об этом в понедельник, 19 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что метеорологи делят лето на две половины: первая начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина — в конце июня — начале июля. Возможны отклонения от этих сроков в рамках плюс-минус двух недель.

В агрометеорологии (разделе метеорологии, изучающем влияние погоды на сельское хозяйство — прим. «ВМ») есть свой признак начала лета — когда средняя температура воздуха превышает десять градусов. При такой температуре начинается вегетация сельхозкультур.

В целом назвать точные даты начала лета, как и дать прогноз по летней погоде, пока сложно, подчеркнул Вильфанд, хотя и предположил, что лето будет теплым.

— Да, лето ожидается теплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даем, например, на пять дней. Это «да» неуверенное, мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно, — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе, введенный из-за сильного ветра, продлен до вторника, 20 апреля. Синоптики предупреждают о ветре со скоростью до 15–17 метров в секунду.

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