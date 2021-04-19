Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог Денисова назвала суточную норму орехов
Фото: pixabay.com

Диетолог Денисова назвала суточную норму орехов

Анастасия Колоскова

Здоровье

В сутки человеку можно съедать не более 60 граммов орехов. Таким мнением поделилась врач-диетолог Наталья Денисова.

По ее словам, оптимальной ежедневной нормой считается 30–50 граммов орехов. Если съедать более 60 граммов, то человек получит лишние калории, так как 100 граммов орехов содержат 500–600 килокалорий. Помимо этого, обилие орехов в рационе может спровоцировать ряд неприятных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Специалист уточнила, что в день следует есть 5–6 половинок грецкого ореха, фундука или миндаля — по 10–12 штук, а кедровых орешков — одну столовую ложку с горкой.

Денисова отметила, что полезные жиры, находящиеся в орехах, способны снижать уровень «плохого» холестерина. Научно подтверждено, что люди 60–70 лет, регулярно употребляющие орехи, менее подвержены возникновению атеро­склероза и других заболеваний сердца. При этом врач уточнила, что наиболее полезным считается грецкий орех, в котором содержится большое количество омега-3, сообщают «Аргументы и факты».

Ранее диетолог Соломатина объяснила, почему худеющим не стоит есть орехи.

Читайте также: «Непоправимый вред»: врач рассказала об опасности трех самых популярных в интернете диет

орехидиетологнормы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в