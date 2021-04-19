Диетолог Денисова назвала суточную норму орехов

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В сутки человеку можно съедать не более 60 граммов орехов. Таким мнением поделилась врач-диетолог Наталья Денисова.

По ее словам, оптимальной ежедневной нормой считается 30–50 граммов орехов. Если съедать более 60 граммов, то человек получит лишние калории, так как 100 граммов орехов содержат 500–600 килокалорий. Помимо этого, обилие орехов в рационе может спровоцировать ряд неприятных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Специалист уточнила, что в день следует есть 5–6 половинок грецкого ореха, фундука или миндаля — по 10–12 штук, а кедровых орешков — одну столовую ложку с горкой.

Денисова отметила, что полезные жиры, находящиеся в орехах, способны снижать уровень «плохого» холестерина. Научно подтверждено, что люди 60–70 лет, регулярно употребляющие орехи, менее подвержены возникновению атеро­склероза и других заболеваний сердца. При этом врач уточнила, что наиболее полезным считается грецкий орех, в котором содержится большое количество омега-3, сообщают «Аргументы и факты».

Ранее диетолог Соломатина объяснила, почему худеющим не стоит есть орехи.

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