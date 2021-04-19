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Суд отправил в СИЗО доцента ВШЭ, подозреваемого в развращении малолетних
Фото: moscow-live

Суд отправил в СИЗО доцента ВШЭ, подозреваемого в развращении малолетних

Илья Ашуров

Происшествия

Суд арестовал мужчину, который подозревается в совращении несовершеннолетних детей. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Чертановского районного суда.

— Он пробудет в СИЗО до 2 июня 2021 года, — заключили в пресс-службе.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила, что арестованный занимался развращением малолетних в период с сентября по октябрь 2013 года. Злоумышленник вел переписку с детьми в интернете, скидывал им фотографии порнографического характера, а также совершал недопустимые развратные действия с использованием видеосвязи.

— Дети побоялись рассказать о произошедшем родителям, поэтому о данных событиях стало известно лишь спустя продолжительное время, — уточнила Иванова.

В ходе длительных поисков и после проведения множества экспертиз преступника удалось изобличить. Им оказался Алексей Раков, доцент НИИ ВШЭ, 1982 года рождения. Арестованному предъявлены обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее «Вечерняя Москва» писала со ссылкой на источник в правоохранительных органах о задержании доцента национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», который совращал несовершеннолетнюю девушку через интернет. По словам источника «ВМ», в 2013 году мужчина вступал в сексуальную переписку в мессенджере, а также посылал порнографические фотографии девочке 2002 года рождения. На тот момент потерпевшая еще не достигла двенадцатилетнего возраста.

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