Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено после ДТП с участием четырех машин

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в тоннеле на Третьем транспортном кольце (ТТК) восстановлено. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Напомним, авария с участием четырех автомобилей произошла в Лефортовском тоннеле. В результате ДТП пострадавших не было. Движение в сторону центра было затруднено на участке дороги в три километра.

Фото: Telegram-канал / Дептранс. Оперативно

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с шестью автомобилями, которое произошло на западе Москвы. Пять автомобилей стояли на огороженной стоянке и прилегающей территории, когда в них врезалась шестая машина. Сообщалось, что на момент инцидента водитель находился в нетрезвом состоянии.

Читайте также: Свиную голову подкинули к дому свидетеля защиты по делу Джорджа Флойда в США