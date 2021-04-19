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Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено после ДТП с участием четырех машин
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено после ДТП с участием четырех машин

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в тоннеле на Третьем транспортном кольце (ТТК) восстановлено. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Напомним, авария с участием четырех автомобилей произошла в Лефортовском тоннеле. В результате ДТП пострадавших не было. Движение в сторону центра было затруднено на участке дороги в три километра.

Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено после ДТП с участием четырех машинФото: Telegram-канал / Дептранс. Оперативно

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с шестью автомобилями, которое произошло на западе Москвы. Пять автомобилей стояли на огороженной стоянке и прилегающей территории, когда в них врезалась шестая машина. Сообщалось, что на момент инцидента водитель находился в нетрезвом состоянии.

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Лефортовский тоннельвосстановленное движениеДТП
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