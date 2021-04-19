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Мария Захарова охарактеризовала действия Праги в отношении Москвы
Фото: МИД РФ

Мария Захарова охарактеризовала действия Праги в отношении Москвы

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Действия Праги в отношении Москвы низкопробны. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

По ее словам, власти Чехии поставили на кон в том числе профессиональную судьбу своих дипломатов. Действия Праги являются колоссальным ударом по позициям Чехии.

— Это низкопробно, я бы охарактеризовала именно так. Это их большая проблема — то, что они сделали, — сообщила Захарова.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел огласили список из 20 сотрудников посольства Чехии, которые признаны персонами нон грата в России. Это произошло после того, как ведомство предупредило Прагу об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии по обвинению в работе на спецслужбы. В ответ власти Чехии прокомментировали высылку своих дипломатов с территории РФ.

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ЧехияМИД РоссииМария Захарова
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