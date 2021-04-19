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Самолет с высланными из Чехии дипломатами вылетел в Москву
Фото: АГН Москва

Самолет с высланными из Чехии дипломатами вылетел в Москву

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Самолет с высланными из Чехии российскими дипломатами и их семьями вылетел в Москву. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает РИА Новости.

Всего из Чехии в Россию вылетели 62 человека. Среди пассажиров насчитывается 28 детей.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел огласили список из 20 сотрудников посольства Чехии, которые признаны персонами нон грата в России. Это произошло после того, как ведомство предупредило Прагу об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии по обвинению в работе на спецслужбы. В ответ власти Чехии прокомментировали высылку своих дипломатов с территории РФ.

Видео: Telegram / РИА Новости

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