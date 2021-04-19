Пьяный мужчина несколько раз выстрелил в пенсионерку в Москве

Фото: sudak.rk.gov.ru

Россия, Москва, Талдомская улица Карта всех событий

Пьяный мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в пожилую женщину во время прогулки. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Талдомской. По словам источника «ВМ», жительница столицы выгуливала со своими подругами собак. Во время прогулки в пострадавшую начал стрелять неизвестный мужчина из предмета, напоминающего пистолет с пластиковыми пулями. Пенсионерка отметила, что несколько пуль попало ей в грудь, а еще одна — в шею.

Пострадавшая решила сделать мужчине замечание, на что злоумышленник выкрикнул, что убьет ее. По горячим следам силовики задержали мужчину 1988 года рождения. Источник уточнил, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, а также был судим.

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