Иммунолог рассказал о возможной потере памяти и слуха из-за COVID-19

Фото: Youtube

Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразными. Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что среди вероятных симптомов — потеря слуха и памяти.

Врач отметил, что подобные осложнения могут наблюдаться даже у тех, кто переболел в легкой форме.

— Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Вплоть до инвалидности, — рассказал эксперт.

По словам Жемчугова, вакцинация может предотвратить тяжелые осложнения, пишет НСН.

Читайте также: Ученые рассказали о смертельно опасной форме COVID-19