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Иммунолог рассказал о возможной потере памяти и слуха из-за COVID-19
Фото: Youtube

Иммунолог рассказал о возможной потере памяти и слуха из-за COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразными. Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что среди вероятных симптомов — потеря слуха и памяти.

Врач отметил, что подобные осложнения могут наблюдаться даже у тех, кто переболел в легкой форме.

— Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Вплоть до инвалидности, — рассказал эксперт.

По словам Жемчугова, вакцинация может предотвратить тяжелые осложнения, пишет НСН.

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