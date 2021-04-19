Иммунолог рассказал о возможной потере памяти и слуха из-за COVID-19
Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразными. Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что среди вероятных симптомов — потеря слуха и памяти.
Врач отметил, что подобные осложнения могут наблюдаться даже у тех, кто переболел в легкой форме.
— Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Вплоть до инвалидности, — рассказал эксперт.
По словам Жемчугова, вакцинация может предотвратить тяжелые осложнения, пишет НСН.
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