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Ученые рассказали о смертельно опасной форме COVID-19
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ученые рассказали о смертельно опасной форме COVID-19

Анастасия Прохорова

Здоровье

Ученые из Италии и Австралии выявили опасную форму коронавируса, которая может привести к летальному исходу. Эксперты утверждают, что уровень сывороточного белка амилоида у тяжелобольных становится достаточно высоким во время острой реакции организма на SARS-CoV-2.

Специалисты провели метаанализ исследований из баз данных PubMed, Web of Science и Scopus, в которых сообщалось о связи между тяжестью симптомов COVID-19, концентрациями сывороточного белка амилоида А (SAA) у пациентов с коронавирусом и выживаемостью больных. Всего в метаанализ вошло 19 исследований, в которых приняли участие около 5617 пациентов с COVID-19. При этом у 49 процентов пациентов болезнь протекала в легкой или средней форме.

При изучении результатов исследования ученые нашли связь между уровнем амилоида А и полом человека. Из этого следует, что мужчины больше подвержены вирусу.

Раннее было известно, что SAA сильно активируются во время общей реакции организма, развивающейся в ответ на выделение цитокинов во время инфекции. В норме концентрация амилоида А равна 20–50 миллиграммам на литр, однако она может увеличиваться до тысячи раз в течение суток в рамках ответа острой фазы. Это происходит из-за повышенной выработки белка в печени, которая запускается в ответ на такие стимулы, как интерферон-гамма, интерлейкин-1β и 6, фактор некроза опухоли, сообщает Lenta.ru.

Cывороточный амилоид A (SAA) — это циркулирующий предшественник белка амилоида A. Он является нормальным белком сыворотки (слу­жит предшественником фибриллярного тканевого белка АА), синтезируемым в печени. САА является быстро и сильно реагирующим маркером острой фазы заболевания.

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