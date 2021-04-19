Врач посоветовал отложить поездки за границу до осени

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Чем больше людей пройдут вакцинацию от коронавируса, тем быстрее мы все сможем путешествовать по миру. Такое мнение высказал врач-инфекционист с.

По его мнению, на майские праздники лучше всего воздержаться от дальних поездок.

— Ситуация с распространением коронавируса в странах очень разная. Есть государства, в которых уже снимают ограничения, например, Великобритания. А в Турции наоборот только началась волна британского штамма, ограничительные меры там становятся все более жесткими. Примерно то же самое происходит и в регионах России. Прогнозировать что-либо сейчас очень сложно. Но я бы рекомендовал до осени отказаться от поездок за границу, — посоветовал Николай Малышев.

По его мнению, нужно разрешить путешествовать только тем, кто внимательно относится к своему здоровью и уже сделал прививку от коронавируса.

Николай Малышев посоветовал не забывать о мерах индивидуальной защиты, если отпуск все-таки уже запланирован. Это относится и к тем, кто прошел вакцинацию. Ведь медицинские маски защищают не только от коронавируса, но и от остальных острых респираторных заболеваний.

— Даже аллергологи отметили, что количество иммунопатологических процессов стало меньше с тех пор, как люди начали носить маски, — добавил Малышев. — А еще я хочу отметить важность вакцинации. Чем быстрее мы сделаем прививки, тем меньше вирус будет мутировать в новые штаммы. Это важно для коллективного здоровья. Если все получат иммунитет, мы сможем свободно путешествовать.

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