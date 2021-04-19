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Врач посоветовал отложить поездки за границу до осени
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Врач посоветовал отложить поездки за границу до осени

Маргарита Мартовская

Здоровье

Чем больше людей пройдут вакцинацию от коронавируса, тем быстрее мы все сможем путешествовать по миру. Такое мнение высказал врач-инфекционист с.

По его мнению, на майские праздники лучше всего воздержаться от дальних поездок.

— Ситуация с распространением коронавируса в странах очень разная. Есть государства, в которых уже снимают ограничения, например, Великобритания. А в Турции наоборот только началась волна британского штамма, ограничительные меры там становятся все более жесткими. Примерно то же самое происходит и в регионах России. Прогнозировать что-либо сейчас очень сложно. Но я бы рекомендовал до осени отказаться от поездок за границу, — посоветовал Николай Малышев.

По его мнению, нужно разрешить путешествовать только тем, кто внимательно относится к своему здоровью и уже сделал прививку от коронавируса.

Николай Малышев посоветовал не забывать о мерах индивидуальной защиты, если отпуск все-таки уже запланирован. Это относится и к тем, кто прошел вакцинацию. Ведь медицинские маски защищают не только от коронавируса, но и от остальных острых респираторных заболеваний.

— Даже аллергологи отметили, что количество иммунопатологических процессов стало меньше с тех пор, как люди начали носить маски, — добавил Малышев. — А еще я хочу отметить важность вакцинации. Чем быстрее мы сделаем прививки, тем меньше вирус будет мутировать в новые штаммы. Это важно для коллективного здоровья. Если все получат иммунитет, мы сможем свободно путешествовать.

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