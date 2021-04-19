СМИ: Младенец оказался под завалами после взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

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Младенец может находиться под завалами жилого дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа. О происшествии стало известно вечером в понедельник, 19 апреля.

Отмечается, что судьба ребенка неизвестна, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Нижегородской области. Инцидент произошел в селе Маргуша Нижегородской области. Из-за взрыва произошло обрушение четырех квартир.

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