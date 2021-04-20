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Москвичей пригласили на онлайн-тур о Владимире Высоцком и Давиде Боровском
Фото: jewish-museum.ru

Москвичей пригласили на онлайн-тур о Владимире Высоцком и Давиде Боровском

Анастасия Волоснова

Город

На платформе #Москвастобой опубликовали экскурсию по выставке Театрального музея имени А. А. Бахрушина о сценографе Давиде Боровском и музыканте Владимире Высоцком. Онлайн-тур получил название «Творческая мастерская театрального художника Д. Л. Боровского».

Во время видеотура москвичей познакомят с жизнью и творчеством Давида Боровского. Участники экскурсии увидят раскадровки, написанные карандашом, архивные фотографии со спектаклей и репетиций. Кроме того, актер Вениамин Смехов поделится своими воспоминаниями о стенографе и музыканте.

Зрителям покажут отрывки из спектакля «Гамлет», в которых принимали участие Владимир Высоцкий и Алла Демидова. Москвичи также узнают интересные факты о создании костюмов для спектакля и самодвижущегося занавеса, который по замыслу Боровского хаотично двигался во время представления.

Частью экскурсии станет блок, посвященный церемонии прощания с Высоцким, которая прошла 28 июля 1980 года в Театре на Таганке. Также москвичам расскажут о создании спектакля «Владимир Высоцкий», который поставили на сцене уже после смерти музыканта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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