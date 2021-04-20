Богота выразила протест Москве в связи с нарушением воздушных границ Колумбии

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Министерство иностранных дел Колумбии вручило послу России в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства российским самолетом Ил-96. Об этом заявила глава дипведомства Клаудиа Блум во вторник, 20 апреля.

— Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, спровоцировавший российский самолет, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии, — отметила глава МИД в Twitter-аккаунте.

Клаудиа Блум уточнила, что Богота не потерпит повторяющихся ситуаций с нарушением границ страны российскими самолетами. Российскому послу сообщили о важности ответа от правительства России. Также от Москвы ждут гарантий, что подобные инциденты больше не повторятся.

Ранее Минобороны Колумбии сообщило, что российский самолет Ил-96-400ВПУ не имел разрешения на пролет через акваторию Колумбии, при этом его маршрут отличался от заявленного.

"La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá manifestándole su enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violó el espacio aéreo de Colombia", Canciller Claudia Blum pic.twitter.com/zTghZepRY7 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 20, 2021

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