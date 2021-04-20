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Богота выразила протест Москве в связи с нарушением воздушных границ Колумбии
Фото: pixabay.com

Богота выразила протест Москве в связи с нарушением воздушных границ Колумбии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министерство иностранных дел Колумбии вручило послу России в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства российским самолетом Ил-96. Об этом заявила глава дипведомства Клаудиа Блум во вторник, 20 апреля.

— Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, спровоцировавший российский самолет, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии, — отметила глава МИД в Twitter-аккаунте.

Клаудиа Блум уточнила, что Богота не потерпит повторяющихся ситуаций с нарушением границ страны российскими самолетами. Российскому послу сообщили о важности ответа от правительства России. Также от Москвы ждут гарантий, что подобные инциденты больше не повторятся.

Ранее Минобороны Колумбии сообщило, что российский самолет Ил-96-400ВПУ не имел разрешения на пролет через акваторию Колумбии, при этом его маршрут отличался от заявленного.

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