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Врач-диетолог объяснила, как правильно есть апельсины
Фото: pexels.com / PhotoMIX Company

Врач-диетолог объяснила, как правильно есть апельсины

Юлия Курганова

Здоровье

Апельсины полезны для иммунитета, помогают восстанавливать силы после вирусных заболеваний и улучшают состояние сосудов. Как правильно есть апельсины, чтобы они не растеряли ценные свойства, рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

Она отметила, что в этих фруктах содержится много витамина С.

— Суточная доза витамина С — 60 миллиграммов. В хорошем свежем апельсине могут быть две суточные дозы, и среднему здоровому человеку этого вполне достаточно. Если у человека снижен иммунитет, или он перенес какое-то вирусное инфекционное заболевание, или просто человек слабый, то дозу витамина С можно увеличить до 500, 1000 миллиграммов и даже больше, хотя для этого нужны показания, — сообщила медик в интервью радио Sputnik.

Специалист добавила, что также в апельсинах много витаминов группы B, которые укрепляют иммунитет и благоприятно влияют на работу сосудов. А в кожуре содержатся каротиноиды, растительная форма витамина А, который называют витамином красоты, потому что он влияет на качество кожи.

Перевалова подчеркнула, что больше всего витаминов сохраняется в цитрусовых, если есть их целиком, а не разрезать на кусочки или выжимать из них сок. Она отметила, что в соке много фруктозы, а это сахар, огромная нагрузка на поджелудочную железу. При нарезании происходит соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С, и теряется его часть. Поэтому лучше взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком, вместе с перегородками и кожурой.

Также можно натереть цедру на терке, высушить и потом добавлять в чай. Еще можно перемолоть кожуру апельсина в блендере с фруктами и ягодами и сделать полезное пюре, рассказала диетолог.

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апельсиныпользадиетолог
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