Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж». Прямая трансляция будет вестись каналами «Россия 24», «Россия 1» и Первым каналом.

Продолжительность обращения не регламентирована. В пресс-службе главы государства традиционно не стали анонсировать содержание послания.

В этом году формат мероприятия скорректировали из-за пандемии коронавируса. Журналистов предупредили о необходимости соблюдения соцдистанции и масочного режима, а также наличии нескольких отрицательных тестов на COVID-19.

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