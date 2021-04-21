Проход к «Манежу», где Путин выступит с посланием, ограничили

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Выход из метро «Библиотека имени Ленина» в сторону Центрального выставочного зала «Манеж» в столице ограничен. К зданию, за ограждения и по его периметру пускают только журналистов, которые прошли аккредитацию от Кремля.

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Ожидается, что глава государства огласит меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии коронавируса.

Мероприятие состоится в «Манеже». На проходе к зданию у представителей СМИ проверяют аккредитационные бейджи и паспорта.

Оглашение послания президента запланировано на 12:00 по московскому времени. Пресса собирается около Манежа с 8:00, первым допуск в здание предоставлялся фото- и телекорреспондентам.

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