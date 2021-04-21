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Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации
Фото: president.gov.ua

Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призвать людей на военную службу в особый период. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента в среду, 21 апреля.

Теперь армию страны можно будет укомплектовать резервистами за сутки, при этом не объявляя мобилизацию.

— Это существенно повысит боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также (позволит — прим. «ВМ») быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности, — говорится в сообщении.

Решение о проведении призыва нового типа будет принимать Зеленский по представлению главнокомандующего силами страны Руслана Хомчака. Порядок воинского учета будет также реформирован с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Обериг», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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мобилизацияситуация в ДонбассеВладимир Зеленский
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