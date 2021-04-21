Путин заявил, что у россиян должен быть доступ к новейшим медицинским технологиям

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Президент России Владимир Путин 21 апреля во время послания Федеральному собранию заявил, что россияне должны иметь доступ к новейшим медицинским технологиям.

По словам президента, в мировой медицине происходит революция, и граждане России не должны ее пропустить.

— Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, мы не можем ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов к диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов, — сказал глава государства.

Он отметил, что задача России — поставить технологии на службу россиян. Вся система российского здравоохранения должна быть выстроена на новой технологической базе, добавил Владимир Путин.

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