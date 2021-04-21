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Программу льготных кредитов для туристической отрасли запустят в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Программу льготных кредитов для туристической отрасли запустят в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России в ближайшее время запустят программу льготных кредитов для развития туристических объектов по ставке 3–5 процентов годовых. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

— Будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3–5 процентов, — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что пилотным проектом в этой сфере станет развитие горнолыжного курорта Шерегеш в Кузбассе. Кроме того, глава государства уточнил, что будет также уделено внимание развитию инфраструктуры в Балаклавской бухте в Севастополе, туристическая индустрия на Алтае и в Калининграде будет укреплена.

С помощью льготных кредитов туристические кластеры получат новый импульс, добавил президент. Он также заявил, что регионы Центральной России смогут расширить маршруты Золотого кольца.

Владимир Путин подчеркнул, что малые города России также получат возможность раскрыть свой туристический потенциал.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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