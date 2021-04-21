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Авиакомпании России получили допуск к регулярным рейсам в 15 стран
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Авиакомпании России получили допуск к регулярным рейсам в 15 стран

Никита Абрамов

Транспорт

Российские авиакомпании получили допуск к регулярным рейсам в 15 стран. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила Росавиация.

В компании отметили, что решение о выдаче допусков не означает возобновление полетов. Данным правом авиакомпании смогут воспользоваться после возобновления полетов.

В документе, опубликованном на сайте Росавиации, уточняется, что авиакомпании РФ получили допуск в в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Иорданию, Китай, Северную Македонию, Молдавию, Марокко, Сербию, Словению, Таиланд, Хорватию, Черногорию, а также на Кипр и Мальдивские острова.

Ранее сообщалось, что больше 20 тысяч россиян планируется вывезти с 20 по 25 апреля из Турции и Танзании.

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