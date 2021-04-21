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Более 1,5 миллиона родителей смогут получать увеличенные больничные на детей до 7 лет
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Более 1,5 миллиона родителей смогут получать увеличенные больничные на детей до 7 лет

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Увеличение размеров пособий по временной нетрудоспособности родителям детей до 7 лет потребует более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда в среду, 21 апреля.

— Увеличенные больничные на детей до 7 лет смогут получать свыше 1,5 миллиона родителей. Увеличение размеров пособий по временной нетрудоспособности родителям детей до 7 лет включительно потребует дополнительно свыше четырех миллиардов рублей, — отметили в сообщении.

Так, размер выплат по больничному зависит от продолжительности страхового стажа гражданина. Родители детей до семи лет смогут получить стопроцентную выплату от среднего заработка во время больничного по уходу за ребенком. Сумма не должна превышать 74 001 рубль в месяц, отметили в пресс-службе Минтруда.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что больничные родителям дошкольников будут выплачиваться в 100-процентном размере.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Кто и когда может получить выплаты, о которых говорил Путин 21 апреля

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