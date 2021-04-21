Кто и когда может получить выплаты, о которых говорил Путин 21 апреля

Фото: Администрация президента РФ

В среду, 21 апреля, Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Президент выступал 78 минут, за это время он коснулся целого спектра важнейших вопросов, включая социальный, и предложил ввести ряд новых выплат. Кто может получить финансовую поддержку и когда — в материале «Вечерней Москвы».

Пособие на детей, растущих в неполных семьях

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что к 1 июля власти должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми.

— Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей, — указал российский лидер.

В рамках исполнения этого поручения он объявил новую меру поддержки: неполные семьи с 1 июля будут ежемесячно получать в среднем по 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет включительно.

В разговоре с «ВМ» ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов назвал эту сумму весомой прибавкой для малоимущих семей и заверил, что у государства «есть пространство для финансового маневра» в реализации данной инициативы.

Поддержать рублем женщин в декрете

Также Путин предложил распространить на беременных женщин, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации, выплату 6350 рублей в месяц. Эти деньги представительницы прекрасного пола будут получать после шестой недели беременности.

По мнению проректора РАНХиГС, директора Института финансов и устойчивого развития Андрея Марголина, это пособие не только поможет женщинам в декрете преодолеть материальные трудности, но также простимулирует рождаемость в стране.

Единовременная выплата для семей с детьми школьного возраста

Помимо этого, президент распорядился предоставить в августе единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям со школьниками либо будущими первоклассниками. Глава государства обратил внимание на то, что эту меру поддержку для первоклашек нужно распространить и на следующие годы.

Оплата больничных в полном объеме

Среди прочего Путин предложил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно до 100 процентов от заработка уже в 2021 году. В настоящее время размер оплата данного больничного листа зависит от трудового стажа, в связи с чем для молодых женщин размер таких выплат оказывается ниже, обратил внимание президент.

«Расходы будут существенные»: в Совете Федерации рассказали, как будут реализовывать предложения президента

Комментируя поручения главы государства, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил корреспонденту «ВМ», что сенаторы уже в ближайшее время окажут всю необходимую нормативно-правовую поддержку предложений президента, чтобы стартовала их реализация. Вместе с тем Рязанский отметил, что в некоторых случаях для выполнения поручений достаточно возможностей правительства, то есть необходимости принимать новые законы может оказаться излишней.

— Сейчас мы будем разбираться, кто и что будет делать, где наша законодательная задача, а где можно решить вопросы методами кабинета министров. Все задачи будут выполняться, — подчеркнул политик.

Он отдельно заострил внимание на ситуации с неполными семьями, указав, что они относятся к «слабому звену нашей демографической жизни». По мнению Рязанского, президент не мог пройти мимо этой проблемы, потому и предложил «небольшую, но существенную ежемесячную поддержку».

— Это же касается и допмер для семей, имеющих в своем составе детей школьного возраста. Все-таки у нас 28 миллионов детей в стране и большинство из них — школьники, — сказал сенатор.

По его словам, реализация этих мер поддержки повлечет за собой существенные расходы федерального бюджета, но вместе с тем власти смогут оказать семьям «достаточно точечную и адресную помощь».

Ранее по теме:

«Должно быть больше»: зачем нужна новая выплата беременным женщинам

Экономист объяснил, хватит ли РФ денег на ежемесячные детские выплаты в 5650 рублей

Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров в России