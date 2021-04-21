Муниципальные депутаты ВАО предложили выдвинуть врача Елену Кац на довыборы в Мосгордуму

Фото: Из личного архива Елены Кац

В Восточном административном округе прошла встреча муниципальных депутатов районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево. Она была приурочена ко Дню местного самоуправления, который отмечается в России 21 апреля. Во время мероприятия народные избранники предложили выдвинуть кандидатом на довыборы в Мосгордуму по избирательному округу № 19 свою коллегу — муниципального депутата района Вешняки, главного врача детской поликлиники № 7 Елену Кац.

— Мы каждый день в диалоге с жителями решаем насущные проблемы наших районов, — сказал председатель совета депутатов и глава муниципального округа Ивановское Иван Громов. — Важно, чтобы и в городской думе наш округ представлял человек из среды муниципальных депутатов. Необходимо выдвинуть того, кто имеет опыт решения проблем районного и окружного масштаба, опыт общения с людьми, общественными организациями, органами власти всех уровней. Предлагаю обсудить кандидатуру Елены Леонидовны Кац. Считаю, что она полностью соответствует всем этим требованиям.

Все депутаты, присутствовавшие на встрече, поддержали выдвижение Кац на довыборы в Мосгордуму. Они подчеркнули ее высокие профессиональные качества как муниципального депутата, руководителя медицинского учреждения и общественного деятеля.

— Я благодарна своим коллегам по депутатскому корпусу за оказанное доверие, — сказала Елена Кац. — Трезво оцениваю свои умения и возможности и полагаю, что смогла бы достойно представлять округ в городской думе. Однако необходимо еще многое взвесить, прежде чем принимать окончательное решение. В любом случае я буду говорить об этом с жителями, со своими избирателями. Их мнение будет решающим.

Довыборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 19 сентября.

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