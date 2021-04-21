Бывший главный нефролог Петербурга заявил, что оговорил себя

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Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга, 60-летний Александр Земченков, заявил, что оговорил себя, признавшись в неосторожном убийстве. Об этом стало известно в среду, 21 апреля.

— Я оговорил себя, признав вину в неосторожном убийстве, — цитирует врача РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что во вторник, 30 января, следователи задержали 60-летнего Александра Земченкова по подозрению в убийстве своей жены.

По версии следователей, 23 февраля 2010 года мужчина поссорился с женой, затем убил ее. Тело он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. После этого врач обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 2 апреля арестовал подозреваемого до 27 апреля.

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