Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Бывший главный нефролог Петербурга заявил, что оговорил себя
Фото: МВД

Бывший главный нефролог Петербурга заявил, что оговорил себя

Никита Абрамов

Происшествия

Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга, 60-летний Александр Земченков, заявил, что оговорил себя, признавшись в неосторожном убийстве. Об этом стало известно в среду, 21 апреля.

— Я оговорил себя, признав вину в неосторожном убийстве, — цитирует врача РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что во вторник, 30 января, следователи задержали 60-летнего Александра Земченкова по подозрению в убийстве своей жены.

По версии следователей, 23 февраля 2010 года мужчина поссорился с женой, затем убил ее. Тело он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. После этого врач обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 2 апреля арестовал подозреваемого до 27 апреля.

Читайте также: Адвокат потерпевших по делу нефролога назвал подозреваемого выдающимся врачом

убийствоНефрологияжена
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в