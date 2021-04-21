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Футбольные ворота упали на девочку на западе Москвы
Фото: mos.ru

Футбольные ворота упали на девочку на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Чоботовская улица Карта всех событий

Во время игры в футбол на 11-летнюю девочку на западе города упали ворота. Об этом стало известно в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел на Чоботовской улице. Информация о состоянии пострадавшей уточняется, сообщил РЕН ТВ.

Ранее стало известно о том, что спасатели МАЦ освободили мальчика, палец которого застрял в стуле.

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