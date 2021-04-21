Более миллиона российских туристов воспользовались программой кешбэка

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Глава Ростуризма рассказала о программе кешбэка для туристов, благодаря которой россиянам вернулось около 4 миллиардов рублей.

С момента открытия программы ею воспользовались более миллиона российских граждан, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, только 10 процентов общего номерного фонда отелей в России можно отнести к отелям хорошего качества.

Ростуризм уже в этом году запустит субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство и реконструкцию отелей, сообщает ТАСС.

Напомним, что третий этап программы кешбэка для туристов открылся в ночь с 17 на 18 марта и продлится до вторника, 15 июня.

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