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Более миллиона российских туристов воспользовались программой кешбэка
Фото: Скриншот видео на Youtube (https://youtu.be/xX6ey5EulHM)

Более миллиона российских туристов воспользовались программой кешбэка

Анастасия Прохорова

Туризм

Глава Ростуризма рассказала о программе кешбэка для туристов, благодаря которой россиянам вернулось около 4 миллиардов рублей.

С момента открытия программы ею воспользовались более миллиона российских граждан, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, только 10 процентов общего номерного фонда отелей в России можно отнести к отелям хорошего качества.

Ростуризм уже в этом году запустит субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство и реконструкцию отелей, сообщает ТАСС.

Напомним, что третий этап программы кешбэка для туристов открылся в ночь с 17 на 18 марта и продлится до вторника, 15 июня.

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Ростуризмтуристы из Россииотель
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