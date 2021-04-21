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Движение поездов изменится на МЦД-2 с 1 по 10 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Движение поездов изменится на МЦД-2 с 1 по 10 мая

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

С 1 по 10 мая изменится движение поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2). Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что с 1 по 10 мая поезда в сторону Нахабина не будут останавливаться на станции Каланчевской. При движении составов в сторону Подольска остановка на станции Каланчевской будет по расписанию. Изменения связаны с удлинением временного пешеходного моста к новой платформе и через новый путь. По нему можно будет перейти со стороны Комсомольской площади на Каланчевскую улицу и выйти к поездам.

В связи с изменениями пассажирам рассказали, как добраться до Каланчевской со стороны Подольска. Это можно сделать по Кольцевой линии метро от «Курской» до «Комсомольской» или на автобусе № 40 от станции Курская МЦД-2 до метро «Комсомольская». Также можно доехать до станции Рижская МЦД-2, сесть на встречный поезд и проехать одну остановку в обратном направлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реконструкция участка Каланчевская — Курская Московской железной дороги (МЖД) нужна для запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Реконструкция выполнена на 45 процентов.

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график движения поездовМЦД-2Москва
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