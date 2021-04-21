Движение перекрыли в первом Новокузнецком переулке из-за пожара

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Россия, Москва, 1-й Новокузнецкий переулок Карта всех событий

Движение транспорта перекрыто в первом Новокузнецком переулке. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Данные меры приняты из-за пожара на Пятницкой улице. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Напомним, пожар произошел по адресу Пятницкая улица, дом 53/18, строение 4. По предварительной информации, возгорание возникло в жилом здании старой постройки. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 50 квадратных метров. Возгоранию был присвоен первый ранг сложности.

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