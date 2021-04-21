«Кто этот счастливчик?»: Бузова похвасталась букетом цветов

Фото: instagram/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала снимок с большим букетом цветов, чем заинтриговала свою аудиторию.

— Никогда не перестану любить цветы и уважать поступки, — подписала фото Бузова.

Фолловеры начали восторгаться букетом цветов, однако в первую очередь многих заинтересовал вопрос, кто подарил шикарную композицию. Некоторые предположили, что это жест от ее бывшего возлюбленного, блогера Давида Манукяна.

«Похоже, букетик на вкус Давы, не он ли это?»; «Девочки, у нашей Ольги новый ухажер! Поздравляю, что ли»; «Надеюсь, Давид сделал шаг навстречу к вам!»; «Кто этот счастливчик, что порадовал нашу Бу»; «А кто это нам цветочки дарит?», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Бузовой.

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