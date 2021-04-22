Движение в 1-м Новокузнецком переулке возобновлено после пожара

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, 1-й Новокузнецкий переулок Карта всех событий

Движение автотранспорта в 1-м Новокузнецком переулке в центре Москвы вновь осуществляется в штатном режиме. Об этом в ночь на четверг, 22 апреля, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что движение было перекрыто из-за пожара на Пятницкой улице. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

К настоящему времени движение в 1-м Новокузнецком переулке возобновлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Читайте также: Движение на северо-западе Москвы восстановили после столкновения двух автомобилей