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Движение в 1-м Новокузнецком переулке возобновлено после пожара
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение в 1-м Новокузнецком переулке возобновлено после пожара

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, 1-й Новокузнецкий переулок Карта всех событий

Движение автотранспорта в 1-м Новокузнецком переулке в центре Москвы вновь осуществляется в штатном режиме. Об этом в ночь на четверг, 22 апреля, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что движение было перекрыто из-за пожара на Пятницкой улице. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

К настоящему времени движение в 1-м Новокузнецком переулке возобновлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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