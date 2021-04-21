Движение на северо-западе Москвы восстановили после столкновения двух автомобилей

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Пятницкое шоссе Карта всех событий

Движение восстановили после столкновения двух автомобилей на северо-западе города. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 21 апреля.

Ранее сообщалось о ДТП на Пятницком шоссе возле одноименной станции метро. В результате происшествия была перекрыта одна полоса.

Кроме того, движение в сторону центра было затруднено на 1,5 километра.

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