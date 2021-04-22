Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Форум «Сам себе предприниматель» для столичных самозанятых пройдет 19 мая
Фото: freepik.com

Форум «Сам себе предприниматель» для столичных самозанятых пройдет 19 мая

Анастасия Волоснова

Город

Форум «Сам себе предприниматель» для столичных самозанятых проведут 19 мая в «Цифровом деловом пространстве». Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, в столице работают около 600 тысяч самозанятых. Алексей Фурсин отметил, что подобная тенденция говорит о востребованности ведения бизнеса с налогом на профессиональный доход.

— К нам поступает много вопросов от самозанятых и предпринимателей о преимуществах этого налогового режима, о том, как привлекать финансирование и повышать профессиональные навыки и компетенции, расширить сбыт, и многие другие, — подчеркнул Алексей Фурсин.

На форуме специалисты обсудят с представителями малого бизнеса вопросы взаимодействия самозанятых с городом, банками и другими бизнесменами. Москвичам расскажут, как зарегистрировать статус самозанятого, повысить квалификацию или получить государственную поддержку.

До 12 мая можно также заранее задать свой вопрос специалистам форума в онлайн-формате, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Участники форума-выставки «Карьера vs бизнес» получили приглашения на собеседование

бизнесАлексей Фурсинфорум
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в