Форум «Сам себе предприниматель» для столичных самозанятых пройдет 19 мая

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Форум «Сам себе предприниматель» для столичных самозанятых проведут 19 мая в «Цифровом деловом пространстве». Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, в столице работают около 600 тысяч самозанятых. Алексей Фурсин отметил, что подобная тенденция говорит о востребованности ведения бизнеса с налогом на профессиональный доход.

— К нам поступает много вопросов от самозанятых и предпринимателей о преимуществах этого налогового режима, о том, как привлекать финансирование и повышать профессиональные навыки и компетенции, расширить сбыт, и многие другие, — подчеркнул Алексей Фурсин.

На форуме специалисты обсудят с представителями малого бизнеса вопросы взаимодействия самозанятых с городом, банками и другими бизнесменами. Москвичам расскажут, как зарегистрировать статус самозанятого, повысить квалификацию или получить государственную поддержку.

До 12 мая можно также заранее задать свой вопрос специалистам форума в онлайн-формате, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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