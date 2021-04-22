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Фотоальбом о процессе создания «Макета Москвы» стал доступен гостям ВДНХ

Фотоальбом о процессе создания «Макета Москвы» стал доступен гостям ВДНХ

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

Фотоальбом, в котором собраны более 200 фотографий с момента начала работ над «Макетом Москвы», стал доступен в одноименном павильоне на ВДНХ. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 22 апреля.

— Первыми фотоальбом получили наши давние друзья, командный состав 154-го Отдельного Комендантского Преображенского полка во главе с командиром полковником С. Н. Бессоновым. Эту красочную летопись о макете мы преподносим в подарок почетным гостям павильона, иностранным посольствам, победителям викторин и нашим преданным поклонникам, — рассказал руководитель ведомства.

Снимки сгруппированы в 12 тематических разделов, каждый из которых снабжен вступительной статьей. Площадь экспозиции павильона составляет 429 квадратных метров, он работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

Ранее сообщалось о том, что горожане смогут детально изучить еще 50 зданий и улиц в павильоне «Макет Москвы».

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