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«Самый легкий вариант»: психолог рассказал, надо ли давать деньги в долг друзьям и знакомым
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Самый легкий вариант»: психолог рассказал, надо ли давать деньги в долг друзьям и знакомым

Елизавета Короткова

Общество

Давать деньги в долг друзьям, родным или знакомым категорически не рекомендуется ни при каких обстоятельствах, ведь финансовая безопасность кредитора никак не гарантируется государством. Чтобы отказать человеку, который хочет осуществить займ, достаточно сослаться на собственные долговые обязательства — ипотеку или кредит. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал психолог Андрей Зберовский.

— Ни под каким соусом не рекомендую давать деньги в долг. Даже имея нотариальную расписку, практически невозможно вернуть свои средства. Так что можно просто сослаться на свои долги. Это самый легкий вариант ответа — сейчас почти все берут кредиты, — посоветовал эксперт.

Однако довольно часто люди попросту не решаются отказать, когда знакомые хотят занять у них деньги. Такой сценарий распространен из-за подсознательного желания поставить себя на место нуждающегося человека, сообщает Зберовский.

— Люди думают о том, что будут делать, если окажутся в той же ситуации. Они боятся, что сами пойдут с протянутыми руками по родственникам и коллегам. С детства нам говорят в любой ситуации быть «хорошими», но часто «хорошими» вопреки своим интересам, к сожалению. Здесь действует принцип «сам помирай — товарищу помогай», — объяснил психолог.

Многие боятся поставить под угрозу взаимоотношения со своими знакомыми, отказав им, добавил Зберовский. В данном контексте психолог посоветовал вспомнить пословицу: «Хочешь потерять друга — одолжи ему денег».

— Я сталкивался со случаями, когда люди занимали деньги своим «друзьям», а потом глубоко страдали, будучи обманутыми. Для них были важны не столько деньги, сколько факт обмана. Ощущение того, что всем на тебя наплевать, когда ты помог из лучших побуждений, очень губительно: многие годами отходят от этого. У людей меняется представление об обществе. После такого трудно жить, это очень большая боль. Я не советую давать денег взаймы — пусть бегут в банк, кому надо, — поделился психолог.

После третьей безуспешной попытки вернуть деньги стоит обращаться за помощью в суд, посоветовал Зберовский. В таком случае взаимоотношения людей находятся под серьезной угрозой, заключил он.

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