Самолет-заправщик Ил-78 совершит аварийную посадку в Жуковском

Фото: Минобороны РФ

Россия, Московская область, городской округ Жуковский, аэропорт Жуковский Карта всех событий

Самолет-заправщик Ил-78 готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский в Подмосковье. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в четверг, 22 апреля. Воздушное судно заходит на посадку из-за проблем со стойкой шасси. Уточняется, что на борту самолета находятся 16 человек.

По предварительным данным, самолет должен приземлиться к 12:00 по московскому времени. В настоящее время воздушное судно вырабатывает топливо.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Пятницкой улице.

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