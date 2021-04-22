Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Иван Юминов

Город

Дождь и понижение температуры ожидаются на этих выходных в Москве. Это следует из данных Гидрометцентра в четверг, 22 апреля.

Отмечается, что в ночь на субботу, 24 апреля, осадки усилятся. Температура воздуха составит четыре — шесть градусов. Днем дождь не прекратится, а столбики термометров не поднимутся выше семи — девяти градусов.

Днем в воскресенье, 25 апреля, ожидается до девяти градусов тепла. При этом возможен дождь со снегом, сообщается на сайте организации.

Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели.

Читайте также: «Супертепла не ожидается»: синоптики рассказали, когда из Москвы уйдет холод

погода в Москвеосадкидождь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в