Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дождь и понижение температуры ожидаются на этих выходных в Москве. Это следует из данных Гидрометцентра в четверг, 22 апреля.

Отмечается, что в ночь на субботу, 24 апреля, осадки усилятся. Температура воздуха составит четыре — шесть градусов. Днем дождь не прекратится, а столбики термометров не поднимутся выше семи — девяти градусов.

Днем в воскресенье, 25 апреля, ожидается до девяти градусов тепла. При этом возможен дождь со снегом, сообщается на сайте организации.

Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели.

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