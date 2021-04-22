Самолёт-заправщик штатно сел в Жуковском

Фото: Минобороны РФ

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Самолет-заправщик Ил-78М-2 успешно приземлился в подмосковном Жуковском, несмотря сообщения о проблемах с шасси. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Инцидент произошел в четверг, 22 апреля. Самолет-заправщик Ил-78М-2 готовился совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский в Подмосковье. Ранее сообщалось, что у воздушного судно были проблемы со стойкой шасси. Однако в ОАК уточнили, что судно отрабатывало аварийную посадку в рамках летных испытаний.

— Самолет Ил-78М-2 штатно приземлился в Жуковском. Запланированные режимы летных испытаний отработаны, — отметили в пресс-службе.

Самолет приземлился в 12:49 по московскому времени. На борту воздушного судна находились 16 человек. Уточняется, что самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, пишет РИА Новости.

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