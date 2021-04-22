Трехэтажный детский сад на 350 мест построили в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка Карта всех событий
Трехэтажный детский сад на 350 мест построили в деревне Рассказовке. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в четверг, 22 апреля.
Учреждение подходит для детей от трех до семи лет. В нем есть игровая зона, а также буфет и спальни. Отмечается, что здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья.
На территории сада оборудованы спортивные и игровые площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось о том, что физкультурный комплекс с бассейнами для детей и взрослых построят на Тушинской улице.
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