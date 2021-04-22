Трехэтажный детский сад на 350 мест построили в Новой Москве

Фото: Ососов Павел

Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка Карта всех событий

Трехэтажный детский сад на 350 мест построили в деревне Рассказовке. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в четверг, 22 апреля.

Учреждение подходит для детей от трех до семи лет. В нем есть игровая зона, а также буфет и спальни. Отмечается, что здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории сада оборудованы спортивные и игровые площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что физкультурный комплекс с бассейнами для детей и взрослых построят на Тушинской улице.

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