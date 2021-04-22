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Стало известно, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Стало известно, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Москве

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Путин и Лукашенко на встрече в Москве обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лукашенко и Путин проведут переговоры в четверг, 22 апреля, в Москве. По словам Пескова, лидеры двух стран обсудят текущую повестку, а также диверсионные планы против Белоруссии.

— Они постоянно обсуждают текущие вопросы и каждый раз вопросов меньше не становится. И кроме того, конечно, обмен мнениями по нынешней ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Белоруссии, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Утром 22 апреля сообщалось, что Александр Лукашенко уже вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что Юрий Зенкович имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а Александр Федута является гражданином Белоруссии. Мужчин задержали за планирование военного переворота в Белоруссии по сценарию цветных революций.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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