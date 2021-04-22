Володин оценил стоимость реализации поручений Путина

Фото: Пресс-служба Госдумы

На реализацию проектов из послания президента России Федеральному собранию потребуется около 400 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на оценку министерства финансов.

По его словам, послание будут реализовывать в течение двух лет. Однако итоговую сумму затрат можно будет посчитать только после проработки каждого поручения президента.

— Это серьезные затраты, но они в любом случае дадут импульс развитию экономики через региональные возможности, — приводи РИА Новости слова Володина.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Белого дома на заявление Путина о Шерхане.

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