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Володин оценил стоимость реализации поручений Путина
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин оценил стоимость реализации поручений Путина

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

На реализацию проектов из послания президента России Федеральному собранию потребуется около 400 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на оценку министерства финансов.

По его словам, послание будут реализовывать в течение двух лет. Однако итоговую сумму затрат можно будет посчитать только после проработки каждого поручения президента.

— Это серьезные затраты, но они в любом случае дадут импульс развитию экономики через региональные возможности, — приводи РИА Новости слова Володина.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Белого дома на заявление Путина о Шерхане.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Вячеслав ВолодинВладимир ПутинФедеральное Собрание
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