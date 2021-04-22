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Песков заявил, что Россия участвует в конкуренции за работу ученых в стране
Фото: Администрация Президента РФ

Песков заявил, что Россия участвует в конкуренции за работу ученых в стране

Анастасия Волоснова

Общество

Россия конкурирует с другими странами за работу ученых на родине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, отток ученых из России чаще оказывается миграцией. Песков отметил, что ученые являются свободными людьми, которые могут работать в местах, где для них созданы комфортные условия.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Россия находится в «очень конкурентной среде».

— Справедливости ради нужно напомнить, что какие-то ученые уезжают, потом возвращаются, и в то время, когда одни уезжают в какие-то другие лаборатории, другие ученые, наоборот, возвращаются в Российскую Федерацию, — отметил Песков.

При этом в Кремле не видят трагедии в отъезде ученых, уточнил Песков. По его словам, ученые должны реализовывать свой потенциал, а государство и частные структуры должны создавать для изобретателей удобные условия, пишет ТАСС.

Ранее Песков отказался комментировать требование Украины усилить санкции против РФ.

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ученыеДмитрий Песковнаука
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